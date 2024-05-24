احتجاجا على الحكومة.. مستوطنون يقيمون "مخيم لاجئين" شمالي إسرائيل (صور وفيديو)

أقدم مئات المستوطنين في المناطق الشمالية لإسرائيل على خطوة احتجاجية، تتمثل في بناء "مخيم لاجئين"، وذلك على خلفية التصعيد الدائر بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا "حزب الله" اللبنانية، وغموض الرؤية بشأن مستوطنات الشمال، التي أُخليت من سكانها.

وأطلق المستوطنون على المخيم اسم "مُهجَّرو الجليل"، والذي يعد مبادرة للاحتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في ظل غياب المخططات بشأن إعادة نازحي المستوطنات الشمالية منذ ترحيلهم قبل قرابة 8 أشهر.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن قرابة 1200 مستوطن من المناطق الشمالية شاركوا، يوم أمس الخميس، في تدشين مخيم اللاجئين "مُهجَّرو الجليل"؛ احتجاجًا على غياب الخطط الحكومية بشأن الجبهة الشمالية للبلاد.