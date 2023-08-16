متاعب ترامب القانونية تمهد لانتخابات أمريكية مشحونة

تمهد الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع القضاء، بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة.

وسيحاول ترامب، البالغ 77 عامًا، التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة، مع سعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ثم الحصول على ولاية جديدة في المكتب البيضاوي.

ويدعي ترامب أن التهم التي وجهت إليه في الأشهر الأخيرة مؤامرة يحوكها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجددًا.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في نيو هامبشير: "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدم فيها بشكل كبير؟ (..) أجبرت على إنفاق المال والوقت، بعيدًا عن مسار الحملة الانتخابية، من أجل محاربة الاتهامات الزائفة".

ويبدو أن الرئيس الجمهوري السابق يسعى إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لصالحه، حيث يقول: "كل مرة يقدمون لائحة اتهام، نتقدم في صناديق الاقتراع".

وقال الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية، جوردن تاما، إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها دونالد ترامب "ستؤدي حتمًا إلى تعقيد حملة ترامب".

وأضاف: "قد يضطر لترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية، وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيغير ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة".