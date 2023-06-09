المجر: اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول الهجرة "غير مقبول"
أكد رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان، الجمعة، أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية الأوروبيون، أمس الخميس، بشأن إصلاح سياسة الهجرة بعد مفاوضات صعبة "غير مقبول".
وكتب المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس في رسالة نشرت على تويتر، "بروكسل تستغل سلطتها".
وأضاف: "يريدون نقل المهاجرين إلى المجر بالقوة.. هذا غير مقبول".
وبعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة، توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى اتفاق حول نصّين رئيسيين في إصلاح نظام الهجرة.
يلحظ الإصلاح تضامنًا بين الدول الأوروبية في استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.