دول البلطيق تستدعي مبعوثي الصين لديها على خلفية تصريحات مشككة بسيادتها

وقال نظيره الإستوني مارغوس تساكنا، إنه يريد معرفة لماذا "تتخذ الصين موقفًا أو تدلي بتصريحات كهذه بشأن دول البلطيق".

وأضاف تساكنا، متحدثًا في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن "من الواضح أن دول البلطيق دولٌ مستقلة ذات سيادة، أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "لكني آمل أن يكون هناك تفسير.. لسنا راضين عن ذلك الإعلان".

وأثار السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي، غضبًا عقب تصريحات قال فيها إن الدول التي انبثقت عن انهيار الاتحاد السوفيتي "ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي، لأنه لا يوجد أي اتفاق دولي يكرس وضعها كدول ذات سيادة".