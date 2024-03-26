البرلمان سينتخب الرئيس.. توغو تقر دستوراً جديداً يعدل نظام الحكم

اعتمد النواب في توغو مساء الإثنين دستوراً جديداً يعدّل نظام الحكم في البلاد من رئاسي إلى برلماني ويمنح البرلمان سلطة انتخاب رئيس الجمهورية.

وبموجب مشروع الدستور الذي أقرّه البرلمان فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ في جلسة عامة لا يتخلّلها أيّ نقاش.

وينتخب الرئيس "لولاية واحدة مدّتها ستّ سنوات"، وفقاً للنص الجديد الذي تلي في الجمعية الوطنية وأقرّ بأغلبية 89 صوتاً مقابل نائب واحد صوّت ضدّه وامتناع نائب آخر عن التصويت.

ولم يتّضح في الحال متى سيدخل النصّ الجديد حيّز التنفيذ.

وبموجب الدستور الساري حالياً يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ويستحدث الدستور الجديد منصب "رئيس لمجلس الوزراء" يتمتع "بكامل السلطة والصلاحيات لإدارة شؤون الحكومة ويكون مسؤولاً وفقاً لذلك".

ورئيس مجلس الوزراء هو "زعيم الحزب أو زعيم ائتلاف أحزاب الأغلبية في نهاية الانتخابات التشريعية. ويتم تعيينه لولاية مدّتها 6 سنوات"، بحسب النصّ.

ويأتي إقرار هذا النصّ قبل أقلّ من شهر من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 20 نيسان/أبريل.