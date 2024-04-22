خبراء إيرانيون: طهران وتل أبيب ستعودان إلى "حرب الظل" مجددا

يرى محللون إيرانيون أن تل أبيب وطهران ستعودان إلى حرب الظل مجدداً بعد جولة مواجهة مباشرة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لا تحبذ دعم تلك المواجهة بين إيران وإسرائيل، فيما يعتقد محللون آخرون أن كل الخيارات ستبقى مطروحة مع استمرار حرب غزة.

وشنّت إيران في الساعات الأولى من صباح 13 أبريل/نيسان، هجومها "الانتقامي" رداً على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق، والذي أطلقت عليه اسم "الوعد الصادق"، فيما ردت إسرائيل على هذا الهجوم باستهداف محافظة أصفهان، وسط إيران، فجر الجمعة الماضي.

وتشكل الدعاية الإعلامية جزءاً من الحرب، وخلال التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، قدم كل من الجانبين ادعاءات مختلفة لإظهار التفوق الاستخباراتي العسكري أو النصر على الطرف الآخر.