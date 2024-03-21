هل ينقذ التدخل الأجنبي هاييتي من الفوضى؟

رأت صحيفة أمريكية أن التدخل الأجنبي لن ينقذ هاييتي من حالة الفوضى التي تعيشها عقب سيطرة العصابات على بورت أو برنس، غير أنها دعت إلى تحرك الولايات المتحدة لدعم الشعب الهايتي.

وقالت صحيفة "ذا هيل"، في تقرير لها، إن سيطرة العصابات على عاصمة هاييتي، أدت إلى انهيار المجتمع، لافتة إلى أن الضروريات الأساسية، مثل: الغذاء، والوقود، أصبحت نادرة، وتباع في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.

وتابعت: "في ظل عدم وجود حكومة فاعلة، واستقالة رئيس الوزراء آرييل هنري، أخيرًا، تعيش هايتي حالة من الفوضى".

ورغم قرب هاييتي من الولايات المتحدة، ونشر قوات المارينز الأمريكية لتأمين السفارة هناك، فإن الوضع في هايتي يتم تجاهله إلى حد كبير من قبل الأمريكيين ووسائل الإعلام، وفق الصحيفة.

وقالت إنه "من الأهمية بمكان أن تتحرك الولايات المتحدة لدعم الشعب الهايتي في هذا الوضع المزري"، مؤكدة أنه " ينبغي على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يخاطب الشعب الهايتي مباشرةً، لتأكيد التزام أمريكا بالسلام والاستقرار".