"نهج منافق".. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية بدعم روسيا عسكرياً

أعلنت الصين معارضتها الشديدة لاتهام الولايات المتحدة لها بتوفير دعم عسكري لروسيا في خضم حرب أوكرانيا، متهمة واشنطن باعتماد "نهج منافق"، بحسب "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الثلاثاء"، إن الاتهامات الأمريكية "لا أساس لها".

وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تدلي باتهامات لا أساس لها بشأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا".

واعتبر أن "هذا النهج منافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق".