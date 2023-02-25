لماذا جاء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 وليس قبل ذلك؟

وكذلك لماذا لم يحاول بوتين الاستيلاء على كل أو معظم أوكرانيا بعد ثورة عام 2014، بدلاً من مجرد ضم شبه جزيرة القرم، وتقديم مساعدة محدودة شبه سرية للانفصاليين في دونباس؟

هذا السؤال اللغز طرحته صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لدخول القوات الروسية أوكرانيا، ليتولاه أناتول ليفين مدير برنامج أوراسيا في معهد كوينسي بالإجابة التي تعيد قراءة حيثيات العقدين الماضيين من هذه الأزمة التي تبدو الآن بدون نهاية منظورة .

يقول ليفين: إن روسيا أرادت دوما الهيمنة على أوكرانيا، لكن بوتين كان مقيَّدًا في الماضي باستراتيجية روسية تهدف إلى إنشاء نظام أمني جديد في أوروبا، تكون فيه روسيا شريكا كاملا وبقوة محترمة.