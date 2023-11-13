النظام العسكري الحاكم في الغابون يعلن موعد الانتخابات

أعلن النظام العسكري الحاكم في الغابون أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في آب/أغسطس من عام 2025، وفق جدول زمني يتعين المصادقة عليه عبر مؤتمر وطني يعقد في نيسان/أبريل المُقبل.

وقال ناطق باسم النظام العسكري الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا، في بث تلفزيوني مباشر، إن شهر "آب/أغسطس 2025 سيشهد الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية"، وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد جدولاً زمنياً رسمياً لذلك الانتقال "لكنه إرشادي".

ويتعين عرض الجدول الزمني أمام مؤتمر وطني يضم "جميع القوى الحية للأمة"، من المقرر عقده في نيسان/أبريل 2024، وفقًا للجدول الزمني.