موسكو.. اعتقال "رجل أعمال" والأمن يحذر من "مكالمات مشبوهة"

أعلنت محكمة روسية اعتقال المتهم الثامن في قضية الهجوم على قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وهو رجل الأعمال أليشر قاسيموف.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن المتهم قال خلال جلسة المحكمة إنه "لم يكن يعلم بخطط الإرهابيين، لكنه قام باستئجار شقة لهم عبر تطبيق "أفيتو".

وفي السياق ذاته، دعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى التحلي باليقظة والرد "بشكل واع على التهديدات والدعوات للقيام بأعمال إرهابية على أراضي روسيا".