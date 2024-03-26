موسكو.. اعتقال "رجل أعمال" والأمن يحذر من "مكالمات مشبوهة"
أعلنت محكمة روسية اعتقال المتهم الثامن في قضية الهجوم على قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وهو رجل الأعمال أليشر قاسيموف.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن المتهم قال خلال جلسة المحكمة إنه "لم يكن يعلم بخطط الإرهابيين، لكنه قام باستئجار شقة لهم عبر تطبيق "أفيتو".
وفي السياق ذاته، دعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى التحلي باليقظة والرد "بشكل واع على التهديدات والدعوات للقيام بأعمال إرهابية على أراضي روسيا".
وقال مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية: "تزايد بشكل كبير جدا بعد الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي هول، عدد المكالمات الهاتفية والرسائل التي يتلقاها المواطنون الروس، بما في ذلك القاصرون والمراهقون من أرقام مزيفة ومشبوهة من أراضي أوكرانيا، تحتوي على دعوات لتنفيذ أعمال إرهابية على الأراضي الروسية.
وأضاف المركز في البيان الذي نقله موقع قناة "روسيا اليوم" أنه "خلال هذه الاتصالات الهاتفية يجري التركيز بشكل خاص على ضرورة ضرب مراكز التسوق، ومرافق النقل والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك تتم دعوة القاصرين لارتكاب هجوم إرهابي مقابل المال، ولذلك يدعو مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي المواطنين إلى التحلي باليقظة والرد بشكل صارم على هذه الاستفزازات".