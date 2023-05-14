قادة أرمينيا وأذربيجان يجتمعون في بروكسل على خلفية توتر حدودي

وعقد رئيس المجلس الأوروبي لقاء ثنائيا مع باشينيان، مساء السبت، ومع علييف، صباح الأحد.

وتجري هذه المحادثات غداة مواجهات جديدة على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز. فقد أعلنت يريفان، الجمعة، مقتل جندي أرميني وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات حدودية مع القوات الأذربيجانية.

ويوم الخميس، قتل جندي أذربيجاني وأصيب أربعة جنود أرمينيين في صدامات أخرى.

واتهم باشينيان أذربيجان بالسعي إلى "تقويض المحادثات" في بروكسل، مؤكدا أن هناك فرصة "ضئيلة جداً" للتوصل إلى اتفاق سلام مع علييف خلال هذا الاجتماع.

وفي مطلع أيار/مايو استضافت واشنطن محادثات مكثفة استمرت أربعة أيام بين وفدين من البلدين. وعبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن آنذاك عن سروره لإحراز "تقدم ملموس"، معتبرا أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق سلام.

ودعت واشنطن، الخميس، الطرفين إلى "الاتفاق لإبعاد قواتهما عن الحدود".