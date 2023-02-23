بعد عملية نابلس.. إطلاق 6 صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن عدداً من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، نحو المدن في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر موقع "تويتر"، إنه "ومتابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة".

وأضاف البيان: "اعترضت القبة الحديدية 5 صواريخ، بينما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة".