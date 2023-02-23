بعد عملية نابلس.. إطلاق 6 صواريخ من غزة على إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن عدداً من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، نحو المدن في جنوب إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر موقع "تويتر"، إنه "ومتابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة".
وأضاف البيان: "اعترضت القبة الحديدية 5 صواريخ، بينما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة".
بينما ذكرت قناة "كان" العبرية، أن إطلاق الصواريخ يأتي بعد عملية نابلس، حيث تم رصد إطلاق 6 صواريخ على الأقل من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، مشيرة القبة الحديدية اعترضت بعضها.
وأسفرت عملية نابلس، عن استشهاد 11 فلسطينياً، وإصابة آخرين. وهددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالرد على العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس، في حين أشارت تقارير عبرية لفشل جهود للوساطة لتهدئة الأوضاع الميدانية.
وأعلنت المؤسسة الأمنية داخل إسرائيل، أنها دخلت في حالة تأهب لمواجهة احتمال تنفيذ عمليات انتقام من الضفة والقدس المحتلة، وداخل المدن الإسرائيلية، وإطلاق صواريخ من غزة.