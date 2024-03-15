دون معارضة.. الأمم المتحدة تصادق على مشروع قرار لمكافحة الإسلاموفوبيا

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا، وفقا لوكالة "الأناضول".

وحظي مشروع القرار، الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، من دون أن تعارضه أية دولة.

ومن بين الدول المحايدة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسويد وسويسرا وفنلندا وأوكرانيا والهند.

ويتضمن القرار إدانة المنشورات والمشاركات التي تشجع التمييز والعنف والكراهية الدينية في جميع أنواع وسائل الإعلام، فضلا عن التعصب الديني والصور النمطية والعداء تجاه المسلمين، بما في ذلك الكتب المقدسة والأماكن المقدسة.

وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين "ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا".

كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في المجالات القانونية والسياسية، لمكافحة التعصب الديني والعنف ضد المسلمين.

ويشجع القرار كذلك الحوار بين الثقافات والحضارات والتنوع الديني، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول تنفيذ هذا القرار وتقديمه إلى الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.