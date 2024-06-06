تشكك في أوروبا وتتعاطف مع الروس.. كتلة يمينية متطرفة في البرلمان الجديد
بدأ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اتصالات مع أحزاب أوروبية أخرى لتشكيل كتلة يمينية متطرفة في البرلمان الأوروبي الجديد، وفق استطلاع لشبكة "يورونيوز".
وبحسب الاستطلاع، فإن الحزب الألماني سيحصل على ما لا يقل عن 15 مقعدًا في البرلمان الجديد الذي ينبثق عن الانتخابات الجارية هذه الأيام في دول الاتحاد، وسيحتاج إلى 8 مقاعد فقط ليتمكن من تشكيل كتلة برلمانية.
وبحسب القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي، تتشكل كل كتلة برلمانية من 23 عضوًا على الأقل من 7 دول مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لـ "يورونيوز"، ستصبح "القومية المتطرفة والتشكيك في أوروبا والتعاطف مع روسيا، هي الأرضية المشتركة لهذه الكتلة" التي قد تستقطب أعضاء من بعض دول أوروبا الوسطى.
وتأتي تحركات الحزب الألماني اليميني المتطرف بعد طرده من كتلة "الهوية والديمقراطية" التي توصف بأنها "محافظة للغاية".
ويتوقع استطلاع "يورونيوز" أنه سيكون هناك ما يكفي من المقاعد اللازمة لتشكيل كتلة يمينية متطرفة، موضحًا أنه من وجهة نظر حسابية بسيطة، مع الحاجة إلى وجود 23 نائبًا على الأقل من أعضاء البرلمان الأوروبي من سبع دول أعضاء مختلفة على الأقل، فإن الحزب الألماني لن يجد صعوبة في تشكيل كتلة.
وأجرى قادة حزب البديل من أجل ألمانيا، اتصالات بأعضاء البرلمان الأوروبي من بولندا وليتوانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا، والنقطة المشتركة بين هذه الأحزاب هي نهجها السياسي المؤيد لروسيا، بحسب "يورونيوز".