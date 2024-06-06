تشكك في أوروبا وتتعاطف مع الروس.. كتلة يمينية متطرفة في البرلمان الجديد

بدأ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اتصالات مع أحزاب أوروبية أخرى لتشكيل كتلة يمينية متطرفة في البرلمان الأوروبي الجديد، وفق استطلاع لشبكة "يورونيوز".

وبحسب الاستطلاع، فإن الحزب الألماني سيحصل على ما لا يقل عن 15 مقعدًا في البرلمان الجديد الذي ينبثق عن الانتخابات الجارية هذه الأيام في دول الاتحاد، وسيحتاج إلى 8 مقاعد فقط ليتمكن من تشكيل كتلة برلمانية.

وبحسب القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي، تتشكل كل كتلة برلمانية من 23 عضوًا على الأقل من 7 دول مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ "يورونيوز"، ستصبح "القومية المتطرفة والتشكيك في أوروبا والتعاطف مع روسيا، هي الأرضية المشتركة لهذه الكتلة" التي قد تستقطب أعضاء من بعض دول أوروبا الوسطى.