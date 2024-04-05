البحر أمامهم والعصابات وراءهم.. "الروهينغا" من الموت إلى الموت (وثائقي إرم)

تقول جميلة لـ"إرم نيوز"، إنّ "المجموعة الإجرامية تقوم بتعذيب الناس واغتصاب النساء والفتيات في المخيّم. عندما علمنا أنّ الفتيات مستهدفات في الغالب، قرّرنا إرسال شقيقتي إلى إندونيسيا حتى لا نحتاج إلى دفع المال أو مواجهة الصعوبات أثناء زواجها".

وتوضح أنّ "المهربين يطالبون العائلات في المخيّم بمبالغ كبيرة مقابل فكّ أسْرهم، فيما لا يملكون معلومات دقيقة بشأنهم، إنْ كانوا محتجزين في البحر أو في الغابات، وفي كثير من الأحيان ينتهي الأمر بالعديد منهم في عداد المفقودين أو المسجونين، أو يموتون على الطريق".

وتتابع: "كنت أحاول الاتصال بالشخص الذي أخذ أختي لكنّ هاتفه غير متاح حالياً. لقد تعهّدت بدفع نحو 1800 دولار عندما تتمكن شقيقتي من الوصول إلى ماليزيا".

وختمت جميلة حديثها مع "إرم نيوز" بالقول، إنّ "الأسرة بأكملها تعاني من الاكتئاب لانقطاع المعلومات عن شقيقتي... هناك فتيات كثيرات حملن بعد وصولهن إلى ماليزيا وإندونيسيا، ومعظمهن تحت سن الـ18 عامًا"، مشيرةً أنّه تمّ اغتصاب الفتيات من قبل المهرّبين بينما كنّ في الطريق إلى ماليزيا وإندونيسيا".

وسيط: احتجاز الضحايا في مواقع سرّية

وسيط عمل سابقًا في المخيّم، والذي حصل على نحو 300 جنيه إسترليني عن كلّ شخص تمكّن من إقناعه بالقيام بالرحلة، كان قال إنّ الفدية التي تمّ الحصول عليها أثناء احتجاز الضحايا في مواقع سرّية، كانت جزءًا أساسيًا من العملية رغم أنّ العديد منهم دفعوا مقدّمًا أو أبرموا اتفاقيات للدفع بمجرد وصولهم إلى وجهتهم. إذن، لا يوجد سقفٌ لطلبات المهرّبين المالية، فقد يطلبون فدية تصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني بمجرد أنّ يبدأ اللاجئون رحلاتهم من بنغلاديش إلى جنوب شرق آسيا.

"إرم نيوز" تواصل مع عبد الله، وهو اسم مستعار لأحد اللاجئين الروهينغا الذين تمكّنوا من الوصول إلى إندونيسيا عبر تلك القوارب في شهر نوفمبر العام 2023. يرفض الكشف عن هويته حفاظًا على سلامة عائلته التي مازالت داخل مخيّم كوكس بازار، لكنّه يقول إنّه كان شاهدًا على حادثة وفاة امرأة بسبب الجفاف على القارب المكتظ، والذي كان على متنه نحو 300 شخص، موضحًا أنّ السيّدة المتوفّاة أُلقيت في البحر.

سألنا في "إرم نيوز" المقرّر الأممي الخاص المعني بشؤون اللاجئين الروهينغا توم أندروز، فأكّد حصول مثل تلك الحالات، قائلاً: "لقد كنت في إندونيسيا العام الماضي، وذهبت إلى المنطقة حيث وجد اللاجئون الأمان، لقد كانوا من بين المحظوظين، وقد وصفوا ظروفهم بأنها كانت مروّعة. أحدهم تحدّث كيف تمّ منح بصلة واحدة لقارب مليء بالروهينغا، كي يتقاسمها جميع من كان متن القارب".

أمير حسين فقد ابنه ولا يعرف عنه شيئًا

أمير حسين لاجئ آخر من الروهينغا يعيش في المخيّم، شأنه شأن الكثيرين ممن فقدوا أبناءهم خلال رحلات قوارب الموت. ينتظر أمير، اليوم، أيّ معلومة يمكن أن تطفئ نار قلبه، ولكن دون جدوى.