ترودو: سنواصل العمل مع قطر لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل مع قطر لضمان الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بعد إطلاق سراح أمريكيتين قبل يوم.

وأطلقت حماس سراح الرهينتين، الجمعة، وهما أم وابنتها، اختُطفتا في هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.