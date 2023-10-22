ترودو: سنواصل العمل مع قطر لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل مع قطر لضمان الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بعد إطلاق سراح أمريكيتين قبل يوم.
وأطلقت حماس سراح الرهينتين، الجمعة، وهما أم وابنتها، اختُطفتا في هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وشكر ترودو قطر على مساعدتها في إطلاق سراحهما، في منشور على منصة إكس.
في غضون ذلك، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إن الجماعة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين "لأسباب إنسانية"، لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.
وأضاف في بيان مقتضب أن الكتائب أبلغت قطر، أمس الجمعة، بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.