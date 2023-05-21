تقرير: أي هجوم أوكراني على القرم قد ينهي الدعم الغربي لكييف

وأضافت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان "يجب ألا تحاول أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم"، أن الهجوم المضاد في المنطقة سيكون صعبًا ومكلفًا للغاية، كما إنه سيؤدي إلى تدهور واستنزاف القوات الأوكرانية المنهكة بالفعل والتي يتم استخدامها بشكل أفضل في أماكن أخرى.

وبالإضافة إلى تآكل القوات، أشارت الصحيفة إلى أن العديد من حلفاء كييف، وخاصة الأوروبيين، مستنزفون بالفعل جراء دعمهم المتواصل على مدار أكثر من عام، قائلة إن أسلحتهم تتدفق على أوكرانيا أملاً في أن تأتي حقبة ما بعد الحرب قريبًا ويمكنهم استئناف أعمالهم مع روسيا.

وتابعت الصحيفة أنه يجب أن يكون لأوكرانيا هدف معين من هجومها المضاد المقبل، ليس فقط من أجل دفع القوات الروسية للوراء، ولكن أيضًا لزيادة الدعم الغربي المستقبلي لتعزيز الاقتصاد وعمليات إعادة الإعمار. وحذرت الصحيفة من أن الهجوم على القرم قد يؤدي إلى تقويض هذا الدعم "الهش".

وقالت إن بعض القادة الغربيين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخشون التصعيد الروسي وخاصة اللجوء المحتمل للأسلحة النووية.

وأضافت: "حتى لو كانوا يفضلون استقلال أوكرانيا على الأقل من الناحية الخطابية، فإن هدفهم الحقيقي الآن ليس تحريض موسكو على حرب أوسع وأكثر تدميرًا."