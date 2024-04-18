صحيفة: بارون مخدرات مغربي يجبر وريثة العرش الهولندي للفرار إلى إسبانيا

كشفت وريثة العرش الهولندي الأميرة كاثرينا أماليا، أنها فرّت إلى إسبانيا لمدة عام، بعد تحذيرات أمنية من تعرضها لتهديد من قبل بارون مخدرات من أصول مغربية يقبع في السجن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، اضطرت الأميرة كاثرينا (20 عامًا)، إلى التخلي عن خططها للعيش في السكن الجامعي بسبب مخاوف أمنية، وذلك بعد أسابيع فقط من بدء دراستها السياسة وعلم النفس والقانون والاقتصاد في "جامعة أمستردام"، وفق ما نقلته صحيفة " De Telegraaf" المحلية، يوم أمس الأربعاء، عن مصادر ملكية.

ووفق المصدر ذاته، يتزعم العصابة التي تهدد الأميرة كاثرينا، السجين الهولندي من أصول مغربية رضوان تاغي (46 عامًا)، وهو "بارون مخدرات" يتزعم منظمة إجرامية من وراء القضبان.