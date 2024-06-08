النيجر.. تأجيل النظر في رفع الحصانة عن محمد بازوم

أرجأت محكمة الدولة في النيجر قرارها بشأن رفع الحصانة عن الرئيس السابق محمد بازوم إلى الجمعة 14 يونيو، وذلك بعد طلب الإفراج المقدم من محاميه.

وأعلن عبده دان غلاديما، رئيس محكمة الدولة، أعلى محكمة في النيجر أنشأها النظام العسكري في نوفمبر 2023، أن القضية المتعلقة برفع الحصانة عن محمد بازوم، الذي أطاح به انقلاب يوليو 2023، "حالة تم وضعها تحت الاستشارة في 14 يونيو".

وتتعلق المناقشات في الجلسة بشكل أساسي بطلب الإفراج الذي قدمه محامو محمد بازوم، في وقت سابق من الأسبوع.

ويقول موسى كوليبالي، أحد محامي الرئيس المخلوع، إن على المحكمة دراسة هذا الطلب، وملاحظة أن محمد بازوم محتجز حتى قبل رفع الحصانة عنه" مضيفا أن القانون ينص على أنه لا يجوز، إلا في حالة التلبس، مقاضاة الرئيس السابق أو الاستماع إليه قبل رفع الحصانة عنه".

ومحمد بازوم محتجز، منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، في مقر الرئاسة مع زوجته.

وطلب المحامي موسى كوليبالي، أمس الجمعة، خلال الجلسة، من المحكمة "أن تلاحظ أن محمد بازوم معتقل تعسفيا منذ ما يقرب من عشرة أشهر". ثم غادر الجلسة، معبّراً عن أسفه لعدم تمكنه من مقابلة موكله، ومندداً بما وصفه "بالاستهزاء بالعدالة"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام.

وهذا التأجيل هو الثاني، بعد تأجيل 10 مايو الماضي، بناءً على طلب من المحامين المنددين بوجود معوقات أمام حقوق الدفاع.

وتتهم السلطات العسكرية محمد بازوم بـ "التآمر للاعتداء على أمن الدولة وسلطتها"، و"جريمة الخيانة العظمى"، و"القيام بأعمال تبريرية مزعومة للإرهاب"، و"تمويل الإرهاب".