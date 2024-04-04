في الذكرى الـ75 لتأسيسه.. هل تخرج أوروبا ببديل لـ "الناتو"؟

توقع مراقبون حدوث تغيرات تطرأ على مستقبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ظل تعقيدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تراه دول أوروبية من استغلال أمريكي للحلف في المواجهة بين واشنطن وموسكو.

وأشار المراقبون في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه التغيرات مع مرور الذكرى الـ75 لتأسيس حلف الناتو، قد تذهب بدول الاتحاد الأوروبي إلى تأسيس حلف جديد يدافع عن مصالح القارة العجوز أو تكوين جيش أوروبي تحت مظلة الحلف.

ويمر في أبريل الجاري، 75 عامًا على تأسيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 1949، الذي كان إحدى نتائج الحرب العالمية الثانية، لعدة أهداف ساقتها الولايات المتحدة في تشكيل النظام العالمي الجديد، رغبة منها في الهيمنة على أوروبا، ومواجهة خطط توسع الاتحاد السوفيتي وقتئذ.

تفجير الصراع مع روسيا

وتتزامن الذكرى مع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل خروج تساؤلات حول مدى صلاحية حلف "الناتو" في المستقبل القريب، وسعي دول أوروبية لتأسيس حلف جديد.

الخبير في الشؤون الروسية الدكتور سمير أيوب أوضح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مستقبل "الناتو" يتعلق بخطوات تعد لها دول أوروبية ترى مدى هيمنة واستفادة أمريكا من الحلف على حساب أوروبا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما قبل اندلاع الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية".

وأضاف أيوب " كانت العلاقات بين موسكو والدول الأوروبية جيدة ومتزنة على جميع المستويات لا سيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز، وكانت هناك دعوات من بعض قادة الدول الأوروبية ومنها فرنسا، بضرورة تأسيس حلف أوروبي خاص بهذه الدول بعيدًا عن الناتو، وهذه المحاولات أغضبت واشنطن ولندن، واعتبرت أنها إشارة للخروج من الناتو ولو بشكل جزئي".

وتابع الخبير حديثه "لذلك اتجهت سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مطالبة الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها على ميزانية الناتو، الأمر الذي كان من شأنه التأثير على ازدهار الاقتصاد الأوروبي، ثم جاءت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، التي ذهبت إلى أبعد من ذلك بتفجير الصراع مع روسيا على الساحة الأوكرانية، بهدف ترهيب الدول الأوروبية وتخويفها من روسيا وتوسعاتها بحسب الدعاية الأمريكية".

ولفت أيوب إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أظهرت ضعف الدول الأوروبية وعدم قدرتها على إنشاء أي تحالف عسكري بعيدًا عن أمريكا، في ظل عدم توفر القدرات المادية أو البشرية أو العسكرية في الوقت الحالي.

اختلاف المصالح

وأشار أيوب إلى أن الحلف اليوم يواصل استفزازه ضد روسيا ليؤكد أن هدفه الأساس ضرب أي دولة تشكل عائقًا أمام إبقاء سياسة الولايات المتحدة أحادية القطب، وإذا استمر هذا الابتزاز لروسيا على الساحة الأوكرانية، قد يؤدي إلى نزاع مباشر بين الطرفين ويأتي بحرب عالمية ثالثة.

وأردف الخبير:"الناتو أصبح اليوم توسعيًّا أكثر مما كان عليه عند التأسيس، يتمادى ضد روسيا ومن الممكن أن يعمل ضد الصين، لذلك نحن أمام حرب جديدة باردة حتى الآن، قد تكون ساخنة بسبب الأزمة الأوكرانية، وفي المستقبل قد نكون على موعد مع أزمة دولية قد تتعلق بتايوان".