إخلاء مطار في روسيا بعد اتصال يفيد بوجود قنبلة

أعلنت الخدمة الصحفية لمطار أومسك جنوبي روسيا، عن إخلاء الركاب والموظفين في المطار، بعد مكالمة هاتفية تفيد بوجود قنبلة، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ونقلت الوكالة الروسية عن الخدمة الصحفية للمطار قولها، إنه "خلال التفتيش لم يتم العثور على أي متفجرات في المبنى، وعاد جميع الركاب إلى المطار وهو يعمل الآن بشكل طبيعي".

وارتفعت نسبة الاتصالات التي تفيد بوجود قنابل أو تهديدات في المؤسسات والمراكز التابعة للدولة، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022.