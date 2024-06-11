اختفاء غامض للانقلابي المالي السابق قسوم غويتا

لم يُشاهد الانقلابي والرئيس السابق لأمن الدولة في مالي قسوم غويتا منذ إخراجه من زنزانته قبل 10 أيام، ويخشى محاموه من أن يكون تعرض للاختطاف.

وحتى الآن لم يتلق محاموه وعائلته "أي معلومات عنه ولم يتمكنوا من الاتصال به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، وفق ما أكدت مجموعة من المحامين في بيان صحفي عبرت فيه عن قلقها بشأن مصير العقيد.

وأضاف المحامون أن غويتا تعرض لـ "اختطاف" من زنزانته على يد "عناصر خارج النظام القضائي" في 31 مايو الماضي، بحسب قولهم.

وكان قسوم غويتا جزءًا من مجموعة العقيد التي أطاحت بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020. وارتقى بعد ذلك العقيد عاصمي غويتا الذي يحمل الاسم نفسه إلى قيادة البلاد.