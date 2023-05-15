صحيفة: رئيس "فاجنر" عرض كشف مواقع القوات الروسية في أوكرانيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، نقلا عن وثائق مخابرات أمريكية مسربة، أن يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة عرض الكشف عن مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية.

وجنود "فاجنر" في طليعة هجوم روسي دموي يسعى للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إنه في مقابل سحب أوكرانيا لجنودها من المنطقة، عرض بريجوجن في يناير/ كانون الثاني إبلاغ جهاز المخابرات الأوكراني بمواقع القوات الروسية.

وأضافت الصحيفة الأمركية أن أوكرانيا رفضت العرض.

وهدد بريجوجن، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علناً بسحب قواته من المنطقة المحيطة بباخموت، حيث يقودون الهجوم الروسي، ما لم يتلقوا الذخيرة التي هم في أمس الحاجة إليها.

وقال يوم الثلاثاء في رسالة صوتية إنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تركوا المنطقة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن عرض بريجوجن جاء من خلال اتصالاته بجهاز المخابرات الأوكراني.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التقرير، الذي استند إلى وثائق أمريكية سرية تم تسريبها إلى منصة "ديسكورد" للدردشة الجماعية.