ترامب يفوز على هايلي بالانتخابات التمهيدية في نيوهامبشر

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أمريكية عديدة.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن أن فوز ترامب بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامبشر يعني أن حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات "شبه مضمون".

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إن "نتائج الليلة تؤكد أن دونالد ترامب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري".

في المقابل، أقرت هايلي بهزيمتها أمام ترامب في نيوهامبشر الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت أمام حشد من أنصارها إن "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أن حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

