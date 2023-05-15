قانون "الأرنونا" يقود حكومة نتنياهو نحو أزمة جديدة

وانضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الانتقادات، وقال إن "صندوق ضريبة الأملاك هو سرقة في وضح النهار، وليس لدي كلمة أخرى. لقد قررت هذه الحكومة سرقة أموال ضريبة الأملاك الخاصة بنا. والسرقة كلمة قاسية، وليس لدي كلمة أخرى. لقد جاءت الحكومة إلى السلطات المحلية التي تُدار بشكل صحيح، ويدفع سكانها الضرائب، لتصادر أموالهم فيما بعد".

فيما قالت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخالي، إن "حزبها سوف يقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد القانون، إذا تم إقراره".

وأوضحت أن "حكومة نتنياهو- سموتريتش - يريدان سرقة أموال السلطات المحلية وتقديمها للمستوطنات والمدن الحريدية. وبدلاً من الاستثمار في المجالات الصناعية والتوظيفية، تريد أن تضع يدها مرة أخرى في جيبك وتسرق منك حتى تتمكن من تشجيع الانحطاط والكسل والبطالة".

يأتي ذلك في موازاة الإضراب الشامل في غالبية السلطات المحلية الذي بدأ اليوم، احتجاجا على قانون "صندوق الأرنونا" الذي تعارضه بشدة.

وينص اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة "الأرنونا" إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا (نحو 500 دولار)، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق الأرنونا" سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة "الأرنونا" التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.

وتتعلق إحدى المشاكل المركزية في "صندوق الأرنونا" بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علما أن أوسع أعمال البناء تجري فيها.

وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون "صندوق الأرنونا" بعد سنّه، سوف يسري مباشرة على المستوطنات في الضفة الغربية، من دون اعتبار ذلك ضما فعليا يقود إلى خطوات دولية ضد إسرائيل. وإلى جانب ذلك، فإن مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة، يتناقض مع القانون الدولي.