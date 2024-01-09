تقرير: بايدن يسعى لجذب الناخبين الأمريكيين السود مجددا
ذكر تقرير نشرته صحيفة "التايمز" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يوجه تركيزه نحو الناخبين الأمريكيين السود، الذين يشكلون 14% من إجمالي الناخبين الأمريكيين، في محاولة لجذب دعمهم وكسب أصواتهم، وذلك للتصدي للتقدم الذي يحققه الرئيس السابق دونالد ترامب والذي أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، قارن الرئيس بايدن ما وصفه بالأكاذيب التي يروج لها ترامب لمحاولة تجاوز العبودية في تاريخ الحرب الأهلية الأمريكية، وحذر من مخاطر الخطاب المتطرف الذي يستهدف الناخبين السود، في خطاب انتخابي يهدف إلى كسب دعم هؤلاء الناخبين.
ووصف بايدن منافسه السياسي ترامب بأنه "خاسر" يحاول إعادة كتابة التاريخ، وشن هجومًا عليه في كنيسة الأم إيمانويل في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، حيث قتل تسعة أشخاص من المصلين السود برصاص عنصري أبيض في العام 2015.
وقال بايدن: "إن جرائم القتل كانت بدافع من "سُم" تفوق البيض، وإنه على مدار تاريخنا مزقت هذه الأمة"، مشككا في مدى توافق ترامب ليكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن خطاب بايدن جاء ردًا على تراجع الدعم الأسود الحاسم له، وأن هذا الخطاب يأتي كجزء من بداية صعبة لعام 2022 بالنسبة للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا.
أداء بايدن خلال حرب غزة
وأشارت الصحيفة إلى أن مناهضي الحرب في غزة قاطعوا خطاب الرئيس بايدن وطالبوه بوقف الحرب فورًا. وفي المقابل، رد بعض الحضور بعبارة "4 سنوات" كدعم لترشيح بايدن لولاية رئاسية ثانية، معتبرين أن طريقته في التعامل مع إسرائيل تهدف إلى وقف الحرب بشكل هادئ مع الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بايدن يأتي نتيجة لتراجع دعم الأمريكيين السود الحاسم له، حيث دعموه بنسبة 87% في انتخابات 2020، ما يدفعه للنضال بشكل قوي لاستعادة هذه الأصوات ومنع ترامب من الاستفادة منها.