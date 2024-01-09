تقرير: بايدن يسعى لجذب الناخبين الأمريكيين السود مجددا

ووصف بايدن منافسه السياسي ترامب بأنه "خاسر" يحاول إعادة كتابة التاريخ، وشن هجومًا عليه في كنيسة الأم إيمانويل في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، حيث قتل تسعة أشخاص من المصلين السود برصاص عنصري أبيض في العام 2015.

وقال بايدن: "إن جرائم القتل كانت بدافع من "سُم" تفوق البيض، وإنه على مدار تاريخنا مزقت هذه الأمة"، مشككا في مدى توافق ترامب ليكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن خطاب بايدن جاء ردًا على تراجع الدعم الأسود الحاسم له، وأن هذا الخطاب يأتي كجزء من بداية صعبة لعام 2022 بالنسبة للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا.

أداء بايدن خلال حرب غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن مناهضي الحرب في غزة قاطعوا خطاب الرئيس بايدن وطالبوه بوقف الحرب فورًا. وفي المقابل، رد بعض الحضور بعبارة "4 سنوات" كدعم لترشيح بايدن لولاية رئاسية ثانية، معتبرين أن طريقته في التعامل مع إسرائيل تهدف إلى وقف الحرب بشكل هادئ مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بايدن يأتي نتيجة لتراجع دعم الأمريكيين السود الحاسم له، حيث دعموه بنسبة 87% في انتخابات 2020، ما يدفعه للنضال بشكل قوي لاستعادة هذه الأصوات ومنع ترامب من الاستفادة منها.