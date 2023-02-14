نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، الثلاثاء، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.
وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها: "أنا مرشحة رئاسية، حان الوقت لجيل جديد من الأمريكيين"، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة.
كان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن هايلي، البالغة 51 عامًا، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024. ووعدت مؤيديها، الأربعاء، "بإعلان خاص"
وركزت هايلي في الفيديو، الذي استخدمت فيه مؤثرات صوتية وبصرية عديدة، على نشأتها والتنوع الذي تمثله، مشيرة إلى أنها لم تكن بيضاء ولا سمراء، بل كانت مختلفة (أصولها هندية) وترعرعت في ولاية ساوث كارولاينا.
وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن هايلي، البالغة 51 عامًا، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024. ووعدت مؤيديها، الأربعاء، "بإعلان خاص" بتشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها.