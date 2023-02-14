نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

وركزت هايلي في الفيديو، الذي استخدمت فيه مؤثرات صوتية وبصرية عديدة، على نشأتها والتنوع الذي تمثله، مشيرة إلى أنها لم تكن بيضاء ولا سمراء، بل كانت مختلفة (أصولها هندية) وترعرعت في ولاية ساوث كارولاينا.

وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن هايلي، البالغة 51 عامًا، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024. ووعدت مؤيديها، الأربعاء، "بإعلان خاص" بتشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها.