وصول وزيري خارجية الإمارات والسعودية إلى طهران للمشاركة في تشييع "رئيسي"
وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، للمشاركة في جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بحسب إعلام رسمي.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى طهران للمشاركة في مراسم تأبين إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين قضوا في تحطم الطائرة الرئاسية.
وكان قد قدّم قادة إقليميون ودوليون تعازيهم في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية.
وتقدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان بتعازيه في وفاة رئيسي والوفد المرافق له، وكتب على "إكس": "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي".
وأضاف: "نؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".