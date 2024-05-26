إيران.. مجلس صيانة الدستور يرفض مقترح التسجيل الإلكتروني لمرشحي الرئاسة

وأضاف البيان "أنه رغم رغبة وإصرار وزارة الداخلية على تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية إلكترونيًّا، فإننا نعلن رفضنا تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية بالطريقة الإلكترونية، بل من خلال الطريقة القديمة ومن خلال التسجيل شخصيًّا".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قالت في وقت سابق من اليوم، إن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة سيتم من خلال نظام وزارة الداخلية، وسيتوجه إلى وزارة الداخلية فقط "المؤهلون" للتسجيل شخصيًّا.

جاء ذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، إذ من المقرر إجراء انتخابات مبكرة لتحديد خليفته في أواخر الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات، "أنه سيبدأ تسجيل المرشحين للفترة الرئاسية الرابعة عشرة يوم الخميس المقبل".

وكانت لجنة الانتخابات في طهران، أعلنت اليوم الأحد، عن استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة إلكترونية في العاصمة طهران، مبينة "أنه في حال اتفاق مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، نحن مستعدون لإجراء انتخابات رئاسية إلكترونية كاملة في العاصمة".