زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ كروز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية، في الوقت الذي بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية تعتبرها بيونجيانج تدريبا على الحرب.

وقالت الوكالة إن كيم زار أسطولا بحريا متمركزا على الساحل الشرقي لتفقد الاختبار على سفينة حربية، دون تحديد موعد الزيارة.

وقالت الوكالة إن الاطلاق يهدف إلى التحقق من "القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصارو خي" مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ "مهمة هجومية في حرب فعلية".

وأضافت أن "السفينة قصفت الهدف بسرعة دون خطأ".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن السفينة "تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية واستعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة".

جاءت أحدث تجربة صاروخية بينما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولتشي فريدم جارديان الصيفية التي تهدف إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة.