بلومبيرغ: مرحلة خطيرة من "حرب الظل" بين إيران وإسرائيل

وصلت "حرب الظل" بين إيران وإسرائيل إلى مرحلة جديدة وخطيرة، وذلك إثر الهجوم الذي استهدف قنصلية طهران في دمشق، واتُهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن صراعاً يسود بين إسرائيل وإيران منذ فترة طويلة، وقد هاجم الطرفان بعضهما بعضا، بطريقة غير مباشرة، في عدة مناسبات، بينما استخدمت طهران وكلاءها في المنطقة لضرب إسرائيل، وهو ما قد يتصاعد أكثر في غمرة حرب غزة.

وقالت الوكالة إنه مع استمرار الحرب وانضمام الجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران إلى المعركة، فقد دخلت ما وصفتها الوكالة بـ "حرب الظل" مرحلة جديدة خطيرة.

وكان الهجوم الأخير الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، مجرد حلقة أخرى من بين عدة حلقات من الصراع بين تل أبيب وطهران لا سيما في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر إسرائيل قدرة إيران على صنع أسلحة نووية بمثابة تهديد لوجودها، ويُعتقد أنها تقف وراء حملة تخريبية ضد البرنامج النووي للبلاد.