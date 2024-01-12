تقرير: قمة روسية أفريقية في غينيا الاستوائية "صفعة لباريس"

تجري موسكو ومالابو مناقشات منذ عدة أسابيع لتنظيم النسخة القادمة من القمة الأفريقية الروسية في غينيا الاستوائية، وهي قمة لا تخلو من رسائل دبلوماسية لفرنسا، وفق تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

وبحسب المجلة، فإن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوغو على وشك الحصول على الاتفاق النهائي من الدبلوماسية الروسية، حتى يتسنى تنظيم القمة الأفريقية الروسية المقبلة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الصيف المقبل.

وأكدت أنّه "من خلال استضافة القمة الأفريقية الروسية في يوليو/ تموز 2024، يمكن لرئيس دولة غينيا الاستوائية، المهتم باستثمارات الشركات الروسية في بلاده، أن يوجه ضربة مزدوجة لباريس، فبعد أن أغضبته الإجراءات القانونية وإدانة ابنه في فرنسا عام 2021، يأمل في إرسال رسالة إلى الدبلوماسية الفرنسية، خصم موسكو في القارة".