أكثر من 20 قتيلا إثر هجوم على قرية وسط مالي

قال مسؤول محلي في مالي، الأحد، إن أكثر من 20 مدنياً قُتلوا في هجوم وقع السبت، وسط البلاد.

واستهدف الهجوم قرية في دائرة بانكاس بمنطقة موبتي، وهي واحدة من مناطق عدة في شمال ووسط مالي تشن فيها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تمردا منذ 2012.

وقال رئيس بلدية بانكاس، إن مسلحين مجهولين هاجموا قرويين وهم في طريقهم للعمل في الحقول، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف عبر الهاتف "أمس أحصينا 19 قتيلا لكن اليوم فاق العدد 20".