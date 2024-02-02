مقطع يوثق انتشار دبابات يثير جدلا واسعا في تكساس (فيديو)
أثار مقطع فيديو يظهر انتشار دبابات في ولاية تكساس دعماً لموقف حاكمها، الجمهوري غريغ أبوت، الذي مد أسلاكاً شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدياً بذلك سلطة واشنطن، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
ويظهر في مقطع الفيديو، الذي حصد مئات المشاركات على "فيسبوك" ومنصة "إكس" دبابات وسيارات على جانبي طريق، فيما زعم الناشرون أنه مصور في تكساس حديثاً.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن مقطع الفيديو مصور في تشيلي.
وبعد التدقيق في المقطع تبين أنه منشور على مواقع التواصل في 29 يناير 2024.
وسبق أن قامت مواقع أميركية متخصصة في تدقيق الأخبار بنشر تقارير تثبت أن الفيديو ليس مصوراً في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن أبوت، المؤيد العلني لدونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة أحد العناوين الرئيسية لحملته الانتخابية، يتحدى إدارة الرئيس جو بايدن التي يتهمها بالتقاعس عمداً عن مواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين على الحدود في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق، تقدمت الإدارة الأميركية بشكوى قضائية ضد ولاية تكساس لرفضها إزالة أسلاك شائكة على الحدود مع المكسيك.