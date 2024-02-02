مقطع يوثق انتشار دبابات يثير جدلا واسعا في تكساس (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر انتشار دبابات في ولاية تكساس دعماً لموقف حاكمها، الجمهوري غريغ أبوت، الذي مد أسلاكاً شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدياً بذلك سلطة واشنطن، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي حصد مئات المشاركات على "فيسبوك" ومنصة "إكس" دبابات وسيارات على جانبي طريق، فيما زعم الناشرون أنه مصور في تكساس حديثاً.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن مقطع الفيديو مصور في تشيلي.