بعد شهر من تعيينه.. استقالة سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا

استقال سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا اليوم الجمعة، بعد أن هزت تساؤلات بشأن تعيينه في وقت يخضع فيه لتحقيقات فساد الحزب الحاكم بزعامة الرئيس يون سوك يول قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية التي تشهد منافسة محتدمة، وفق ما أوردت رويترز.

ويجري التحقيق مع لي جونج سوب، الذي تم تعيينه سفيرا لدى أستراليا قبل أربعة أسابيع فقط، بسبب مزاعم تفيد بأنه حاول التأثير بشكل غير مناسب على تحقيق في وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي عندما كان وزيرا للدفاع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "جرى إبلاغ الرئيس باستقالته وتقرر قبولها".

ونفى سوب في السابق ارتكاب أي مخالفات وقال إنه مستعد للتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

وتزايدت الانتقادات الموجهة لتعيين لي بشكل حاد عندما سافر إلى كانبيرا في العاشر من مارس/ آذار وهو ما شجبه أعضاء حزب المعارضة ووصفوه بأنه محاولة للتهرب من الاستجواب في هذه القضية.