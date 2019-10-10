تركيا: اتفاق بين أردوغان وترامب حول عملية سوريا وسيلتقيان في نوفمبر

قالت غل نور أيبت، كبيرة مستشاري رئاسة الجمهورية التركية، إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تفاهما بشكل كامل حول الكيفية التي ستكون عليها العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أبييت، الأربعاء، لقناة ”سي إن إن إنترناشيونال“ الأمريكية، للتعليق على إعلان تركيا، انطلاق العملية العسكرية.

وأوضحت في هذا السياق أن ”أردوغان وترامب سيلتقيان في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيبحثان إلى جانب العملية العسكرية المذكورة، موضوعات أخرى مثل مكافحة تنظيم داعش“.

ولفتت إلى أنها لم تستوعب ما قاله ترامب حول العملية من أن تركيا تجاوزت الخطوط“، مشيرة إلى أنه ”يعرف نطاق العملية، وهو منذ البداية يبذل جهودًا لسحب قواته من المنطقة“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، في خطوة لقيت انتقادات عربية ودولية واسعة.