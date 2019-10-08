طهران تهدد بتصعيد خفض التزاماتها النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن طهران أعدت حتى الآن خططًا للمراحل التالية لتقليص التزاماتها بالصفقة النووية إذا ظل الجانب الأوروبي غير مبال بالخطوة الرابعة، وفق ما ذكرت وكالة مهر للأنباء يوم الثلاثاء.

وصرح موسوي قائلًا: ”إن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل مناسب وربطوا تدابيرهم ومبادراتهم بوجهة نظر إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

وأضاف ”ومع ذلك لقد تابعنا تخطيطنا وأشرفنا على السيناريوهات اللازمة. إذا استمر الاتجاه الحالي (لمدة شهر واحد) وبقي الأوروبيون غير نشطين، فسنصعد الخطوة الرابعة (تخفيض التزامات JCPOA)“، مشيرًا إلى أنه ”إذا تم تنفيذ التخطيط المطلوب حتى للوقت الذي يتجاوز الخطوة الرابعة“.

وحتى الآن، اتخذت إيران ثلاث خطوات للحد من التزاماتها النووية، وبدأت إيران في الحد من التزاماتها النووية جزئيًا بعد فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته بحماية إيران من العقوبات الأمريكية.

وتم اتخاذ القرار في 8 مايو الماضي، بعد عام واحد من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية وإعادة فرض العقوبات على إيران.

في الوقت ذاته، أعطى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأوروبيين فترة شهرين لاحترام الاتفاق النووي وإلا فإن إيران ستتخذ الخطوات التالية.

وفي المرحلة الأولى، أزالت إيران الحد الأقصى لمخزوناتها من الصفقة النووية التي كانت تقتصر على 300 كيلوغرام تم تخصيبها بنقاء 3.67٪ في المرحلة الثانية، التي بدأت في 7 يوليو الماضي، بدأت إيران في تخصيب الوقود النووي لأكثر من 3.67 في المائة.

وفي المرحلة الثالثة قامت إيران بإلغاء الحظر المفروض على البحث والتطوير النووي.