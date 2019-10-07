ظريف: طاولة المفاوضات مع أمريكا ما تزال قائمة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، إن طاولة المفاوضات ما تزال قائمة مع الولايات المتحدة إذا أرادوا العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وقامت بإعادة فرض العقوبات الصارمة والشديدة ضد طهران ومنها العقوبات التي استهدفت قطاعي النفط والمصارف.

وأوضح ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني بشأن إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي ”“إذا أراد الأمريكيون العودة إلى 5+1 والمفاوضات فعليهم تنفيذ تعهداتهم أولًا، وطاولة المفاوضات ماتزال قائمة والأمريكان هم من تركوها“.

وبين ظريف أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد بشيء في رسائله الخاصة التي يرسلها عبر قادة الدول ويتخذ مواقف مغايرة في خطاباته الرسمية“، مشيرًا إلى أن ”الهدف الذي منع الرئيس حسن روحاني من قبل مقترح التفاوض مع واشنطن الذي قدمته فرنسا، كان خطاب ترامب في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيه أنه لن يخفض العقوبات بل سيضاعفها“.

وتابع وزير الخارجية الإيراني ”إذا لم تقم الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي فإن الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات من قبل إيران جاهزة للتنفيذ“.

وكان ظريف استبعد أمس الأحد في كلمة له أمام البرلمان الإيراني إمكانية انسحاب الدول الأوروبية من الاتفاق النووي مع طهران في ظل مواصلة إيران خفض الالتزامات النووية.