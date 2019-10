هل تعرّض سفير إيران في الأمم المتحدة لـ“اغتيال بيولوجي“؟

لم يستطع سفير إيران ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، حضور اجتماعات المنظمة الأممية، بسبب مرض مفاجئ ألمّ به بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وبسبب القيود المفروضة على المسؤولين الإيرانيين لم يفلح وزير الخارجية جواد ظريف في محاولته عيادة السفير روانجي بالمستشفى الذي يرقد فيه للعلاج.

Thanks to technology, I was able to see and talk to my friend of 40 years and our UN ambassador Ravanchi, who is in hospital here in New York only a few blocks away. pic.twitter.com/g3ZOZI9nCs

— Javad Zarif (@JZarif) September 28, 2019