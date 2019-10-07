هل تعرّض سفير إيران في الأمم المتحدة لـ“اغتيال بيولوجي“؟

لم يستطع سفير إيران ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، حضور اجتماعات المنظمة الأممية، بسبب مرض مفاجئ ألمّ به بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وبسبب القيود المفروضة على المسؤولين الإيرانيين لم يفلح وزير الخارجية جواد ظريف في محاولته عيادة السفير روانجي بالمستشفى الذي يرقد فيه للعلاج.

Thanks to technology, I was able to see and talk to my friend of 40 years and our UN ambassador Ravanchi, who is in hospital here in New York only a few blocks away. pic.twitter.com/g3ZOZI9nCs — Javad Zarif (@JZarif) September 28, 2019

واضطر ظريف خلال مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة أخيرًا إلى التواصل مع روانجي عبر خدمة ”الواتساب“ وهو في سريره بالمستشفى.

طبيعة مرض السفير الإيراني محلّ تجاذب في إيران، فبعد أن خرج المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في طهران الشهر الماضي لتأكيد أن روانجي يتحسن من مرضه وسيعود لعمله قريبًا، وجه النائب الإيراني محمد أبطحي الأحد الماضي اتهامًا إلى الولايات المتحدة، بمحاولة تنفيد عماية اغتيال بيولوجي ضد الدبلوماسي الإيراني.

ويتكرّر مصطلح ”الاغتيال البيولجي“ كثيرًا في إيران ضد رجال السياسة والدبلوماسية، ويعني عملية اغتيال عن طريق التسميم.

واليوم الاثنين نفى ظريف فرضية ”الاغتيال البيولوجي“ للسفير، وقال إن روانجي خضع لعملية جراحية في نيويورك ويتلقى حاليًّا العلاج الكيميائي.