هل تعرّض سفير إيران في الأمم المتحدة لـ“اغتيال بيولوجي“؟

هل تعرّض سفير إيران في الأمم المتحدة لـ“اغتيال بيولوجي“؟

المصدر: فريق التحرير

لم يستطع سفير إيران ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، حضور اجتماعات المنظمة الأممية، بسبب مرض مفاجئ ألمّ به بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وبسبب القيود المفروضة على المسؤولين الإيرانيين لم يفلح وزير الخارجية جواد ظريف في محاولته عيادة السفير روانجي بالمستشفى الذي يرقد فيه للعلاج.

واضطر ظريف خلال مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة أخيرًا إلى التواصل مع روانجي عبر خدمة ”الواتساب“ وهو في سريره بالمستشفى.

طبيعة مرض السفير الإيراني محلّ تجاذب في إيران، فبعد أن خرج المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في طهران الشهر الماضي لتأكيد أن روانجي يتحسن من مرضه وسيعود لعمله قريبًا، وجه النائب الإيراني محمد أبطحي الأحد الماضي اتهامًا إلى الولايات المتحدة، بمحاولة تنفيد عماية اغتيال بيولوجي ضد الدبلوماسي الإيراني.

ويتكرّر مصطلح ”الاغتيال البيولجي“ كثيرًا في إيران ضد رجال السياسة والدبلوماسية، ويعني عملية اغتيال عن طريق التسميم.

واليوم الاثنين نفى ظريف فرضية ”الاغتيال البيولوجي“ للسفير، وقال إن روانجي خضع لعملية جراحية في نيويورك ويتلقى حاليًّا العلاج الكيميائي.

وأوضح ظريف أنه تم تشخيص إصابة روانجي بالسرطان بعد ذهابه إلى نيويورك، حيث لم يكن على علم بمرضه في إيران.

وشغل تخت روانجي سابقًا منصب نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا وكان عضوًا في فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة 5+1.

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