ترامب يتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي بـ ”الخيانة“

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بـ“الخيانة“ على خلفية التحقيق الذي يجريه المجلس بشأن عزله من منصبه.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”نانسي بيلوسي تعلم كل أكاذيب آدم شيف (رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب) والاحتيال الكبير الذي تم ارتكابه في الكونغرس“.

وأضاف: ”هذا يجعل بيلوسي مذنبة مثل آدم شيف بجرائم ومخالفات خطيرة بل وحتى الخيانة“.

وتابع: ”أعتقد أن هذا يعني أنه يتعين أن يتم عزل كل هؤلاء ومن تواطأ معهم فورًا“.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقًا رسميًا، الشهر الماضي، بهدف مساءلة ترامب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بمنافسه المحتمل جو بايدن.

وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 تموز/ يوليو الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.

ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري.