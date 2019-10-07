إيران تعيد فتح منفذ ”خسروي“ مع العراق بعد إغلاقه بسبب الاحتجاجات

أعادت السلطات الإيرانية فتح منفذ ”خسروي“ مع العراق الذي أغلق الأربعاء الماضي، بسبب مخاوف أمنية نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العديد من المدن العراقية ضد الحكومة ببغداد.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المحلية، الاثنين، عن مصادر في قوات حرس الحدود الإيراني قولها إنه ”جرى هذا الصباح إعادة فتح منفذ ”خسروي“ مع العراق بشكل رسمي بعد إغلاقه الأسبوع الماضي، للسماح للزوار الإيرانيين بالسفر من أقرب منفذ حدودي إلى مدينة كربلاء وسط العراق للمشاركة في زيارة الأربعين التي تصادف 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري“.

وقال مراد علي تاتار، حاكم قضاء ”قصر شيرين“ التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، مساء الأحد، إنه ”سيتم السماح بحركة المرور هذا الصباح عبر منفذ ”خسروي“ مع العراق، وهو المنفذ الأقرب لمن يريد التوجه لمحافظات ديالى وبغداد وكربلاء“، مشيرًا إلى أنه ”لم يتم إجراء أي تغييرات على طريق الزوار الإيرانيين“.

وتعد الحدود الرسمية والدولية لخسروي هي أقرب طريق إلى كربلاء للإيرانيين، ويعبر أكثر من 1600 شخص الحدود يوميًا إلى كربلاء العراقية.

وتتوقع إيران أن يشارك نحو 3 ملايين ونصف إيراني في مراسم ما تسمى ”زيارة الأربعين“ المقررة في 19 من أكتوبر الجاري.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى افتتاح منفذ خسروي بين إيران والعراق بعد 6 سنوات من الإغلاق بسب الأوضاع الأمنية في العراق.