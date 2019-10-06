تقرير: غزو تركيا لشمال سوريا قد يكون محدودًا للضغط على واشنطن

قال معهد دراسات الحرب الأمريكي، اليوم الاحد، إن تركيا باتت على وشك غزو شمال سوريا لإنشاء منطقة عازلة ودفع أكثر من مليوني لاجئ سوري على أراضيها لتلك المنطقة، لكنه توقع أن تكون العملية محدودة في بدايتها بهدف الغضط على واشنطن للقبول بشروطها.

وأشار المعهد في تقرير اطلع عليه ”إرم نيوز“، إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، عازم على القيام بهذه العملية على الرغم من جهود واشنطن لخفض حدة التوتر في تلك المنطقة وانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي لمسافة تترواح بين 5 و 14 كلم عن الحدود التركية بموجب الاتفاق الأخير بين واشنطن وأنقرة.

وأوضح التقرير أن تركيا غير راضية على ما تحقق في ذلك الاتفاق وأنها تطالب الآن بمنطقة أمنية داخل سوريا تصل إلى 30 كلم عن حدودها بهدف ”توطين أكثر من مليوني لاجئ سوري في أراضيها“ مشيرًا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردي، لن تقبل بهذا المطلب ويمكن أن تقاومه بشدة.

ولفت التقرير إلى أن أردوجان قدم مقترحات للأمم المتحدة أخيرًا، فيما أبلغ وزير الدفاع التركي نظيره الأمريكي قبل ذلك بأن العمليات العسكرية داخل سوريا ستبدأ قريبًا.

وقال التقرير:“ من غير الواضح حتى الآن كيف ستقوم تركيا بالعملية وما هو مداها، لكنها قد تكون عملية محدودة في بداياتها بهدف الضغط على الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب الكردي من أجل قبول شروط تركيا.“

وأضاف:“من المرجح أن تستخدم تركيا حلفاءها الأكراد في العملية العسكرية ثم توكلهم بإدارة المناطق التي ستحتلها في شمال سوريا.“