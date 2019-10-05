لماذا لم تعلن تركيا هوية طائرة مسيّرة أسقطتها الأسبوع الماضي؟

أظهرت تقصيات أجريت عن الطائرة المسيّرة UAV التي أسقطتها المقاتلات التركية، الأسبوع الماضي روسية، من نفس النوع الذي تستخدمه موسكو في استطلاعاتها لمنطقة، الدونباس الحدودية مع أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الأحد الماضي عن إسقاط طائرة مسيّرة ”مجهولة المصدر“ قادمة من سوريا بعد أن اخترقت الأجواء التركية عدة مرات.

وأضافت الوزارة، على تويتر، أن قوات من الدرك التركي عثرت على حطام الطائرة المسيّرة، في قاعدة تشيلدورويا بمحافظة كيليس.

ومع انقضاء أسبوع تقريبًا على الحادث، دون أن تعلن أنقرة أو موسكو أي تفاصيل عن تلك الطائرة، كشفت صحيفة ”انفورم نابالم“ العسكرية أن تلك الطائرة روسية وبمواصفات مطابقة للتي أسقطها الجيش الاوكراني في 8 فبراير 2018 بمنطقة دونباس على الحدود مع روسيا.

المواصفات الفنية

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني تفاصيل فنية للطائرة التي أسقطتها طائرات F16 التركية، تُظهر أنها مزوّدة بذيل مُرّقم 2170 هو النسخة المطورة من ذيل رقم 2166 كانت تستخدمه الطائرة الروسية التي أسقُطت في اوكرانيا.

وقالت الصحيفة المتخصصة بالأسلحة، أن فريقها أجرى مقاربات على مختلف أجزاء الطائرة التي أسقطت في تركيا الأسبوع الماضي، وتبين أنها مطابقة لمواصفات طائرات روسية ثلاث أسقطت فوق اوكرانيا، في 28 مايو 2014 والثانية في فبراير 2015 والثالثة في فبراير 2017.

وكشف التقرير الفني الذي نشرته ”انفورم نابالم“، اليوم السبت أن هذه الطائرات الروسية المسيّرة الأربع التي أسقطت فوق تركيا وأوكرانيا، تتطابق في مواصفاتها مع أخرى جرى إسقاطها في ليتوانيا عام 2016.

ويأتي الصمت التركي والروسي عن متابعة تداعيات إسقاط الطائرة الأخيرة، الاسبوع الماضي، ملفتًا بالمقارنة مع أزمة إسقاط تركيا عام 2015 مقاتلة روسية من نوع ”سوخوي 24“ على الحدود السورية.