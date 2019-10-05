مقرب من خامنئي يدعو المتظاهرين العراقيين لاحتلال السفارة الأمريكية في بغداد

دعا الصحفي الإيراني حسين شريعتمداري المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، المتظاهرين العراقيين إلى احتلال السفارة الأمريكية في بغداد.

ويشهد العراق احتجاجات عارمة منذ أيام في العديد من المدن ضد نظام الحكم، الذي تهمين عليه الأحزاب الشيعية المدعومة من طهران.

وقال شريعتمداري وهو رئيس تحرير صحيفة ”كيهان“ التي تخضع لإشراف مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، في مقال له بالصحيفة: ”يجب إنهاء وجود السفارة الأمريكية في العراق.. لماذا لا ننهي وجود السفارة الأمريكية في بغداد؟“.

ورأى أن السفارة الأمريكية في بغداد ”وكر للتجسس والتآمر ضد الشعب العراقي المضطهد“، منوهًا إلى أن ”السبب في ما يحدث بالعراق، هو أمريكا وأن القضاء على السفارة الأمريكية سينهي العديد من مشاكل الشعب العراقي“.

وقارن شريعتمداري بين الوضع في إيران عام 1979 والوضع في العراق اليوم قائلًا: ”سفارة الولايات المتحدة في إيران مثال واضح ومثالي على هذا الواقع المرير.. عندما احتل الشباب الثوري في بلادنا السفارة الأمريكية، حصلوا على وثائق تشير إلى أن الاسم الأكثر رمزية للسفارة الأمريكية كان بيت تجسس“.

يشار إلى أن ما يسمى بـ“قوات الطلاب الثوريين“ اقتحموا السفارة الأمريكية في إيران خلال ثورة 1979، وقاموا باحتجاز 52 أميركيًا، لمدة 444 يومًا بذريعة تدخلهم في الشؤون الإيرانية.