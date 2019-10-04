متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، قولها إن جماعة تسلل إلكتروني تتصل على ما يبدو بالحكومة الإيرانية حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها لم تفلح.

وفي وقت سابق من اليوم قالت شركة ”مايكروسوفت“ إن متسللين حاولوا اختراق حملة مرشح بانتخابات الرئاسة الأمريكية لم تسمه، وربطت الشركة المتسللين بإيران.

وقال مدير الاتصالات بحملة ترامب تيم مورتو:“ليس لدينا أي مؤشر على استهداف أي من مكونات البنية الأساسية لحملتنا“.

وباتت عمليات الاختراق للتدخل في الانتخابات مبعث قلق للحكومات لاسيما منذ أن خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا أدارت عملية اختراق ودعاية تهدف إلى تخريب العملية الديمقراطية الأمريكية في 2016 لمساعدة ترامب.

وتنفي موسكو أي تدخل، فيما لم يصدر تعليق على الفور من الحكومة الإيرانية على بيان مايكروسوفت.