فرضيات مثيرة في دوافع الاعتداء الدامي داخل مقر شرطي بباريس

تواصل الشرطة الفرنسية التحقيق في دوافع منفذ الاعتداء الدامي داخل مركز رئيسي للشرطة في باريس، الخميس، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بالإضافة إلى مقتل المهاجم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم بالسلاح الأبيض على مركز الأمن كان يدعى ”ميكاييل“، ويعمل في إدارة تابعة لفرع المخابرات منذ أكثرمن 20 عامًا، وأن التحقيق يبحث في فرضية تصفية الحسابات الشخصية كدافع للجريمة.

وقامت الشرطة باعتقال زوجة المتهم والتحقيق معها، فيما لقي المهاجم مصرعه في الحادث، حيث أصابه زميل له بطلق ناري في رأسه، ولكن بعدما كان قد أجهز على 3 من زملائه بواسطة سكين وأصاب آخر.

وذكر موقع ”لوباريزيان“ أن الشرطة قامت بتفتيش منزل الجاني ببلدية غونيس شمال شرق باريس.

ولا يزال التحقيق جاريًا بخصوص ”القتل العمد لشخص تابع للسلطة العمومية“، للكشف عن كل تفاصيل الجريمة.

وقالت محطة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية إن المهاجم اعتنق الإسلام قبل 18 شهرًا.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير خارج مقر الشرطة الذي شهد الهجوم إن منفذه معروف لدى زملائه وإنه يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات منذ فترة.