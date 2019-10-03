الاتحاد الأوروبي: اقتراح بريطانيا للخروج يتضمن ”خطوات إيجابية“

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قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح الذي قدمته بريطانيا يوم الأربعاء بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، تضمن ”خطوات تقدم إيجابية“. لكن المفوضية أضافت في بيان، أنه لا تزال هناك ”بعض النقاط المعقدة في الاقتراح، والتي تحتاج لمزيد من العمل في الأيام القادمة“. وتابع البيان أن ”رئيس المفوضية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون…