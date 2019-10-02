وفد من طالبان إلى إسلام أباد سعيًا لعودة المفاوضات مع واشنطن

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الأربعاء، إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، في إطار جولة شملت -أيضًا- روسيا والصين وإيران، سعيًا لإحياء اتفاق سلام مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الحوار مع طالبان، إذ ألغى محادثات مع قادة الحركة في كامب ديفيد كان يُعد لها بشكل سري.

وقال المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، في تغريدة على تويتر فجر الأربعاء، إن ملا عبد الغني برادر، أحد مؤسسي الحركة ورئيس مكتبها السياسي في قطر سيقود الوفد خلال المحادثات في أفغانستان.

وكان ترامب أعلن في الـ 8 من الشهر الحالي، وقف محادثات السلام مع طالبان، بسبب هجوم وقع قبل ذلك بأيام بالعاصمة الأفغانية كابل، وقتل فيه جندي أمريكي.

ومنذ ذلك الوقت تحث باكستان واشنطن على استئناف المحادثات بغية إنهاء الحرب المستعرة في أفغانستان منذ 18 عامًا.

وتسيطر حركة طالبان -التي كثفت من هجماتها بعد توقف المحادثات- على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها.