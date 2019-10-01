تعثر المفاوضات بين نتنياهو وغانتس وتوقعات بالذهاب لانتخابات إسرائيلية ثالثة

قالت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية بين فريقي حزب ”الليكود“ برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب ”كاحول لافان“ برئاسة بيني غانتس، وصلت إلى طريق مسدود، بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية، للتوصل لاتفاق ينهي أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما ينذر بالتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة.

وأشارت صحيفة ”معاريف“ العبرية، إلى أن غانتس ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع نتنياهو غدًا الأربعاء، بسبب تعثر التوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين.

واتهم حزب ”الليكود“، رئيس حزب ”هناك مستقبل“ الإسرائيلي المعارض، يائير لابيد، بإفساد مباحثات تشكيل الحكومة الوطنية بالتناوب بين غانتس ونتنياهو، لأنه يريد التناوب مع غانتس وإخراج نتيناهو من المشهد السياسي الإسرائيليّ، وفقًا للقناة العبرية ”13“.

وفشلت فرق التفاوض من الحزبين في التوصل الأحد الماضي، لاتفاق بينهما، يسمح بتمرير خطة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي دعا لتشكيل حكومة بالتناوب يترأسها نتنياهو أولًا وهو ما رفضه حزب غانتس.